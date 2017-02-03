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Работа на «удалёнке» закончилась для кемеровчанки долгами

3 Фев. 2017, 14:56
134 просмотра

К нам в редакцию обратилась кемеровчанка Екатерина Ведрова. Находясь в декретном отпуске,  она нашла удаленную работу администратором детского Центра "Сёма". По договору за 10 тысяч рублей в месяц молодая мама делала рекламные буклеты. Честно заработанные деньги ждёт почти 3 месяца. Почему с ней так поступают, выясняла Полина Микельсон.

                                                         


Подработать, не выходя из дома – отличный вариант для молодой мамы в декрете, решила Екатерина и устроилась администратором в детский центр. Заключили договор, и  приступила к обязанностям.  Продвигать организацию в соцсетях для профессионального менеджера – дело привычное. Дети рядом, зарплата -10 тысяч. Все бы хорошо. Но платить новые работодатели забывали. И не только зарплату. Телефонный долг детского центра «Сёма» повесили на Екатерину, сетует молодая мама. 

Екатерина Ведрова, молодая мама: «Мне пришло письмо от приставов, с Ростелекома: у вас долг, вы 3 месяца не оплачиваете связь. Требование оплатить, иначе ваш долг будет передан в суд, это была последняя капля. Верх непорядочности со стороны работодателя. Мало того что не заплатили, обманывали постоянно». 

Мы попытались встретиться с владельцами детского Центра, но попасть в него оказалось не так просто. Детский центр «Сёма» расположен на 1 этаже жилого дома, в расписании четко указано: рабочий день с 10 утра до 8 вечера. Но дверь нам не открывают, работники встали в глухую оборону.  наверное, есть что скрывать. Не с первого раза, но нам удалось связаться с Еленой Косвинцевой, владелицей детского центра «Сёма».

- Здравствуйте, вас снова беспокоят «Вести-Кузбасс», можно услышать Елену Александровну? 

- Да.

- Каким образом ситуация решиться? Я думаю, на этой неделе или в конце следующей.

- То есть мы можем говорить, что в конце следующей недели вы долг вернете?

Юлия Зарубина, адвокат: «Я бы посоветовала не только мамочкам, а в принципе любым гражданам, которые  намерены заключить с заказчиком договор на оказание услуг, более внимательно и детально читать условия этого договора, в этом договоре должны быть четко прописаны все действия: условия об оплате, каким путем должна производиться оплата сроки»

Юристы просят: внимательно читайте документы. У Екатерины Ведровой прописана дата выплаты зарплаты, но не указан пункт ответственности работодателя за просрочку. Так что надежнее заключать трудовые договоры, а не договоры найма. И ни в коем случае не соглашайтесь на серые схемы с неофициальными зарплатами. Можете вообще остаться ни с чем - без отпуска, никто не оплатит больничный, да и пенсия - немаловажный фактор.

   


Тэги: Кемерово, удалённая работа, приставы. молодая мать
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