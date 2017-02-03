В Кемеровском районе выросло производство молока

В Кемеровском районе наращивают производство. В морозы коровы дают молока даже больше, чем в летний зной. В чём успех: питательных кормах или в отношении к животным и сельскому хозяйству в целом?

В коровнике для отелившихся буренок пеструшка «Петунья» местная звезда. Выдала больше 50 килограммов молока за сутки. Тогда как домашние дают максимум 25. В племенном хозяйстве в надоях знают толк.

Юлия Гунькина, оператор машинного доения: «Раздают сено. Комбикорм получают, муку фуражную. Три раза в день. Как полагается. Вечером им еще раздают кашу. Раздают ночью, часов в одиннадцать. А температура какая здесь ? 17-18».

В Сибири буренки живут в стойлах по 7-8 месяцев. И если условия комфортные, корма приготовлены по самым современным технологиям, то можно добиться невозможного. Доить в морозы больше, чем летом. В сутки сейчас производят около 15 килограмм с буренки. Вообще Кемеровский район несколько лет подряд занимает первое место по надоям. Власти держат на особом контроле животноводство. И такие объезды проходят регулярно.

Глеб Орлов, Глава Кемеровского района: «В среднем заготавливается порядка 30 условных единиц на одну голову, мы заготавливаем 35. Буренки на повышенном рационе сидят. Скажем так. Мы смотрим многие факторы. Не только как содержаться наши коровы. Смотрим как ветеринарное обслуживание производится. Это все влияет на надои бурёнок. И тем самым обеспечиваем продовольственную безопасность нашего Кузбасса».

Казалось бы, какая связь между надоями и неубранным снегом с крыш. Оказывается прямая. Вовремя сбросил шапки - не дал обвалиться перекрытию. И буренки в тепле и в паводок воды в коровнике не будет.



