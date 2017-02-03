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В Таштагольском районе проходят соревнования горнолыжников

3 Фев. 2017, 15:28
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В Таштагольском районе сегодня собрались лучшие горнолыжники страны. В этом году  гостей разместили в новом комплексе на горе Туманной. Открыли состязания ярким танцем-флешмобом. Теперь на склонах мальчишки и девчонки в течение трёх дней  будут бороться за звание лучшего. 

Владимир Макута, глава Таштагольского района: «Ребят, рад, что вы приехали на наши соревнования. Мы их начали в 2002 году. Когда больших соревнований, где можно было бы спортсменам встретиться, даже на уровне области, ну, практически не было. Я рад, что вы можете заниматься спортом.  Человек, который занимается спортом, а вы все – именно такие. Это уже человек, который воспитал характер».

 


Тэги: Кузбасс, Таштагольский район
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