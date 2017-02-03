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В день похорон Виктории Реймер в Кузбассе пройдут акции памяти

3 Фев. 2017, 16:47
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В субботу, 4 февраля в Новокузнецке похоронят школьницу Викторию Реймер, смерть которой вызвала широкий общественный резонанс. В социальных сетях появились посты, предлагающие проводить девочку в последний путь, устроив прощальную акцию памяти. Так, в Киселёвске завтра запустят в небо белые шары. 

 - Давайте почтим память ребёнка, который погиб в Новокузнецке от рук жестокого человека. Хочу призвать каждого, кто неравнодушен. Викторию будут хоронить 4.02.2017. Давайте в это время запустим шары в память о ребёнке, который пережил ужас, запустим шары в небо, - говорится в записи.  

Сбор  районе 12 шахты у фонтана, организаторы отметили, что согласовали акцию с администрацией. Известно, что а акции присоединятся в Новокузнецке, городе Мыски и Прокопьевске.

Напомним, Виктория Реймер пропала 26 января, её поисками занимались полицейские, спасатели и волонтёры. Вскоре был задержан подозреваемый, который своей вины не признавал. Впрочем, ему предъявили обвинение. В ходе следствия вскрылись страшные подробности: мужчина надругался над девочкой и потом живую сбросил в штрек на окраине Новокузнецка.

 


Тэги: Новокузнецк, Кузбасс, Вика Реймер
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