В день похорон Виктории Реймер в Кузбассе пройдут акции памяти

В субботу, 4 февраля в Новокузнецке похоронят школьницу Викторию Реймер, смерть которой вызвала широкий общественный резонанс. В социальных сетях появились посты, предлагающие проводить девочку в последний путь, устроив прощальную акцию памяти. Так, в Киселёвске завтра запустят в небо белые шары.

- Давайте почтим память ребёнка, который погиб в Новокузнецке от рук жестокого человека. Хочу призвать каждого, кто неравнодушен. Викторию будут хоронить 4.02.2017. Давайте в это время запустим шары в память о ребёнке, который пережил ужас, запустим шары в небо, - говорится в записи.

Сбор районе 12 шахты у фонтана, организаторы отметили, что согласовали акцию с администрацией. Известно, что а акции присоединятся в Новокузнецке, городе Мыски и Прокопьевске.

Напомним, Виктория Реймер пропала 26 января, её поисками занимались полицейские, спасатели и волонтёры. Вскоре был задержан подозреваемый, который своей вины не признавал. Впрочем, ему предъявили обвинение. В ходе следствия вскрылись страшные подробности: мужчина надругался над девочкой и потом живую сбросил в штрек на окраине Новокузнецка.