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После трагедии Вики Реймер кузбассовцы просят президента ужесточить наказание за убийство детей

3 Фев. 2017, 18:11
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После жуткого случая, произошедшего в Новокузнецке с 12-летней школьницей Викторией Реймер, жители Кемеровской области в огромном количестве ставят свои подписи в онлайн-петицию, где просят главу государства принять закон об ужесточении за сексуальное насилие и убийство детей. Документ находится на виртуальной платформе onlinepetition.ru.  

-  От лица всех любящих родителей, мы обращаемся к Вам с просьбой ОТМЕНИТЬ МОРАТОРИЙ НА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ в тех случаях, если преступление было совершенно по отношению к несовершеннолетнему, особенно детям до 12 лет. Либо применять высшую степень наказания - пожизненное заключение, - это фрагмент обращения.

На момент написания заметки петицию подписали уже  65.584 человек. Среди них и жители Кузбасса, которых страшная история Вики не оставила равнодушными. 

В Новокузнецке 4 февраля состоятся похороны Вики Реймер, в городах Кузбасса пройдут акции памяти. Школьница исчезла 26 января, на поиски поисками ребёнка были брошены силы полиции, спасателей, следователей и волонтёров. Подозреваемого задержали, свою вину 40-летний мужчина отрицал. Однако вскоре ему предъявили обвинение. Специалисты в ходе следствия выяснили жуткие факты: мужчина надругался над Викой и потом живую сбросил в штрек на окраине Новокузнецка.  


Тэги: Вика Реймер, петиция, Новокузнецк
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