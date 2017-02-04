Жителей Кузбасса просят не выезжать из города

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Синоптики сообщают, что 4 февраля в регионе ожидаются сильные метели, снегопад, снежные заносы и снижение видимости. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

- Водителям, особенно начинающим, рекомендуется, по возможности, отказаться от передвижения на личном автотранспорте на дальние расстояния, а в случае выезда - быть предельно внимательными и осторожными в условиях ухудшения видимости, избегать резких маневров, - рекомендуют в МЧС России по Кемеровской области.

Необходимо соблюдать все правила дорожного движения. Это касается и водителей, и пешеходов, отметили в ведомстве.



