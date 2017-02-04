Учёные подсчитали безопасное для здоровья количество рабочих часов в неделю

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Специалисты их Австралии узнали, сколько нужно людям работать и не потерять здоровье. Учёные изучили продолжительность трудового дня у 8 с лишним тысяч человек и заявили, что работать нужно не больше 39 часов в неделю. Если же это время превышается, то тогда есть риск ухудшения состояния психики и физического самочувствия. Дело в том, что при слишком плотном графике, люди мало уделяют внимания питанию и гигиене, пишет anu.edu.au.



