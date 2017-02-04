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В Новокузнецке школьницу Викторию Реймер проводили в последний путь

4 Фев. 2017, 19:59
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В субботу 4 февраля в  Новокузнецке похоронили Вику Реймер, прощание прошло в соборе Рождества Христова, расположенном в Орджоникидзевском районе. Проститься с 12-летней девочкой пришли десятки людей, в городах Кузбасса прошли акции памяти.

Виктория Реймер пропала 26 января, её искали сотрудники полиции, спасатели и волонтёры. Вскоре задержали подозреваемого, ему предъявили обвинение. В ходе следствия вскрылись страшные подробности: мужчина надругался над девочкой и потом скинул  в штрек на окраине Новокузнецка. Кроме того, предварительно установлено, что задержанный  знал семью Вики.

Смерть юной новокузнечанки потрясла огромное количество людей, в Сети уже появилась петиция, где жители Кузбасса и других регионов просят президента ужесточить наказание за убийство детей. 

Фото: Александр Таннагашев


Тэги: Виктория Реймер
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