В Новокузнецке школьницу Викторию Реймер проводили в последний путь

В субботу 4 февраля в Новокузнецке похоронили Вику Реймер, прощание прошло в соборе Рождества Христова, расположенном в Орджоникидзевском районе. Проститься с 12-летней девочкой пришли десятки людей, в городах Кузбасса прошли акции памяти.

Виктория Реймер пропала 26 января, её искали сотрудники полиции, спасатели и волонтёры. Вскоре задержали подозреваемого, ему предъявили обвинение. В ходе следствия вскрылись страшные подробности: мужчина надругался над девочкой и потом скинул в штрек на окраине Новокузнецка. Кроме того, предварительно установлено, что задержанный знал семью Вики.

Смерть юной новокузнечанки потрясла огромное количество людей, в Сети уже появилась петиция, где жители Кузбасса и других регионов просят президента ужесточить наказание за убийство детей.

Фото: Александр Таннагашев