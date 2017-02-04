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Глава Кемерова проверил, как идут работы в доме от застройщика «Тибет СВ»

4 Фев. 2017, 20:26
187 просмотров

-  Сегодня во время рабочего объезда проинспектировал ход выполнения работ на жилом доме № 5/1 на пр.Молодёжный. Это объект застройщика ООО «Тибет СВ», - написал мэр Кемерова Илья Середюк на своей странице в соцсети.

Он сообщил, что уже практически завершена облицовка фасада керамогранитом, продолжается  остекление лоджий. Полностью смонтировали систему вентиляции, тепло дали в 76 квартир из 114 и на лестничные площадки первого подъезда. Здесь же закончили работы по устройству стяжки пола на первом этаже.

Илья Середюк отметил, что около месяца назад был найден вариант завершения работ и составлен график. Мэр подчеркнул, что его выполнение очень важно.

Фото: страница главы Кемерова ВКонтакте


Тэги: Кемерово, Илья Середюк, застройщик «Тибет СВ»
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