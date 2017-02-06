Кузбасский студент вышел на борьбу с объявлениями о продаже наркотиков

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Одни на них не обращают внимание, остальные наоборот только их и ищут. Речь о странных надписях на заборах, фасадах домов, гаражах. Таким способом наркодилеры оставляют информацию, где и как можно купить наркотики. Именно с такими объявлениям начал борьбу простой студент из Ленинска-Кузнецкого. На свои деньги он покупает баллончики с краской, ездит по городам Кузбасса, ищет и замазывает надписи. Ежедневно он закрашивает до ста объявлений.



