Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
6 Февраля 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
← 2016
Версия для печати

Кузбасский студент вышел на борьбу с объявлениями о продаже наркотиков

6 Фев. 2017, 14:38
18 просмотров

Одни на них не обращают внимание, остальные наоборот только их и ищут. Речь о странных надписях на заборах, фасадах домов, гаражах. Таким способом наркодилеры оставляют информацию, где и как можно купить наркотики. Именно с такими объявлениям начал борьбу простой студент из Ленинска-Кузнецкого. На свои деньги он покупает баллончики с краской, ездит по городам Кузбасса, ищет и замазывает надписи. Ежедневно он закрашивает до ста объявлений.

 

 


Тэги: Кузбасс, студенты, объявления о наркотиках
Все новости раздела «Общество»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица