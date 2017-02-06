Глава Кузбасса вручил награды за раскрытие убийства Вики Реймер

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вручил высокие награды сотрудникам областных подразделений уголовного розыска, следственного управления следственного комитета и МЧС.

Оперуполномоченный отдела уголовного розыска УМВД России по Новокузнецку лейтенант полиции Максим Дубинин и старший оперуполномоченный по особо важным делам межрайонного отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области майор полиции Дмитрий Плешаков награждены медалями «За честь и мужество».

- Медалями «За служение Кузбассу» награждены следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Кемеровской области, майор юстиции Татьяна Косякова и спасатель первого класса Кемеровского областного поискового аварийно-спасательного отряда Алексей Бычков, - сообщили в пресс-службе областной администрации.

История Вики Реймер, похороны которой прошли 4 февраля, потрясла не только Кузбасс, но и всю страну. Россияне просят президента вернуть смертную казнь за изнасилование и убийство детей. Девочка пропала 26 января, её искали сотрудники полиции, спасатели, следователи и волонтёры. Вскоре задержали подозреваемого, предположительно он знал ребёнка. Мужчина надругался над школьницей и затем сбросил её в штрек шахты.

Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области