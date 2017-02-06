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Глава Кузбасса вручил награды за раскрытие убийства Вики Реймер

6 Фев. 2017, 15:03
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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вручил высокие награды сотрудникам областных подразделений уголовного розыска, следственного управления следственного комитета и МЧС.



Оперуполномоченный отдела уголовного розыска УМВД России по Новокузнецку лейтенант полиции Максим Дубинин и старший оперуполномоченный по особо важным делам межрайонного отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области майор полиции Дмитрий Плешаков награждены медалями  «За честь и мужество».

   - Медалями «За служение Кузбассу» награждены следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Кемеровской области, майор юстиции Татьяна Косякова и спасатель первого класса Кемеровского областного поискового аварийно-спасательного отряда Алексей Бычков, - сообщили в пресс-службе областной администрации.

История Вики Реймер, похороны которой прошли 4 февраля, потрясла не только Кузбасс, но и всю страну. Россияне просят президента вернуть смертную казнь за изнасилование и убийство детей. Девочка пропала 26 января, её искали сотрудники полиции, спасатели, следователи и волонтёры. Вскоре задержали подозреваемого, предположительно он знал ребёнка. Мужчина надругался над школьницей и затем сбросил её в штрек шахты.  

Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области


Тэги: Новокузнецк, Вика Реймер, награды. глава Кузбасса
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