Обвиняемого в убийстве новокузнецкой школьницы Вики Реймер проверят на вменяемость

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Расследование страшного дело об убийстве в Новокузнецке 12-летней школьницы Виктории Реймер продолжается. Уже назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Следователи принимают решение, в какой больнице проводить экспертизу на вменяемость 40-летнего мужчины. Процедура может пройти, как в Москве или же в Красноярске. Результаты повлияют на то, какую изберут меру наказание: тюремное заключение или принудительное лечение, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на Следственный комитет по Кемеровской области.

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