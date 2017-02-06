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Кузбасское телевидение приглашает на экскурсии

6 Фев. 2017, 17:55

Если вы на минувших выходных посетили все выставки, фестивали и спортивные праздники, отчаиваться не стоит. Мои коллеги в будние дни подготовили незабываемое путешествие по кемеровской студии телевидения. Волшебные кабинеты и студии хранят много тайн, и у вас есть шанс их разгадать, конечно не без нашей помощи. Мало кто знает, раньше чтобы выйти эфир видеокамеры  включали за два часа до съёмок чтобы они хорошо разогрелись. Что с тех пор, изменилось и какие планы у ГТРК "Кузбасс" сегодня, узнаете если придёте к нам в гости. Звоните по телефону в Кемерове 54-54-69, мы ждём вас.

    


Тэги: Кузбасс, телевидение экскурсии
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