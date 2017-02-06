Депутаты внесли изменения в кузбасский бюджет

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Один единственный, но жизненно важный для всего региона вопрос рассмотрели сегодня депутаты областного совета. Они внесли изменения в кузбасский бюджет, которые обеспечивают выполнение самых актуальных для области задач. Мы уже сообщали о том, что по договоренности Амана Тулеева с министерством образования, Кузбасс получит 626 миллионов рублей на возведение современных школ. И это только одна из программ! В общей сложности, доходы и расходы областного бюджета увеличены почти на 2 миллиарда 700 миллионов рублей.

Алексей Синицын, председатель Совета народных депутатов Кемеровской области: «Все эти денежные средства найдут отражение в государственных программах Кемеровской области, но по целому ряду поступлений необходимо софинансирование Кемеровской области и для того, чтобы подтвердить возможность проведения софинансирования, необходимо принять соответствующие изменения в областной бюджет и представить данные в федеральные органы власти».



Игорь Малахов, заместитель губернатора: «2,7 млрд рублей, 2,2 из которых – это средства федерального бюджета и 490 млн – средства фонда реформирования ЖКХ на завершение этапа по переселению людей из аварийного жилья. Если говорить о средствах федерального бюджета, то из этих 2,2 млрд – 1 млрд 250 – это средства на безопасные и качественные дороги, здесь у нас 2 города будут получать – Кемерово и Новокузнецк, причем суммы внушительные: млрд 250 – это средства федерального бюджета, 650 – соответственно деньги из областного бюджета и по 312,5 млн должны соответственно найти город Кемерово и Новокузнецк».



