В Кемерове наградили дружинников

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Сегодня народных дружинников наградили в столице Кузбасса. Более двухсот человек сегодня числятся добровольцами. Как отметил глава города, они помогают снизить количество преступлений в общественных местах. Только в 2016-м задержали 25 человек, которые находились в розыске, принимали участие в раскрытии более сорока преступлений. В этом году их будут страховать, в планах приобретение специальной одежды.









Алексей Кожевин, и.о. заместителя губернатора: «Без этого института, института простых людей, людей с потенциалов, людей понимающих и любящих свой город мы не сможем двигаться дальше». Евгений Лавров, народный дружинник: «Прежде всего мы хотим жить в правовом государстве, а чтобы это право реализовать, необходимо с себя начать. +07.56 И реализуя себя как дружинник, я начинаю создавать это правовое государство»ю



