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Опубликовано видео с места операции по подъёму тела новокузнецкой школьницы

7 Фев. 2017, 12:40
70 просмотров

Особо тяжкое преступление раскрыто в кратчайшие сроки. Напомню,  в Новокузнецке  пропала   12-летняя школьница. Подозреваемый   задержан. Прошло всего 7 дней и 2 часа.  Высокими  областными наградами отмечены сотрудники уголовного розыска, следственного комитета и спасатели.   За профессионализм и самоотдачу  медали «За честь и мужество» получили оперуполномоченные Максим Дубинин и Дмитрий Плешако,  «За служение Кузбассу» -  следователь Татьяна Косякова и спасатель Алексей Бычков. С самого начала расследование страшного убийства шло под личным контролем губернатора. Ведь всем известна его жёсткая позиция - наказанием за подобные, особо жестокие и циничные преступления - должна быть смертная казнь. Он публично говорил об этом много раз.

 

Полицейские, следователи, спасатели, военные, волонтёры. Целая армия неравнодушных жителей Кузбасса круглыми сутками прочёсывала районы Новокузнецка. Сотни подъездов, чердаков, подвалов, десятки заброшенных здания. Опросили сотни людей.  И вот зацепка - в частном секторе обнаружили красные пятна. Криминалисты провели экспертизу и установили - это кровь пропавшей девочки. Начались поиски хозяина дома. Тем временем лучшие сыщики в результате кропотливой работы обнаружили страшную находку  в  вентиляционном шахтовом штреке.

Евгений Зятнин, заместитель руководителя отдела  отдела криминалистики: «Причиной смерти потерпевшей стали травмы головы, шеи и грудной клетки. Образовавшиеся в результате падения с высоты. В отношении потерпевшей совершено насильственное преступление сексуального характера». 

 Установили, что последний раз девочку видели живой на остановке. К ней подъехал мужчина на снегоходе. Почему Вика не испугалась и доверилась? Следствие нашло ответ - подозреваемый - сосед школьницы. Сейчас его уже взяли под стражу.

 

 



Тэги: Кузбасс, Новокузнецк, Вика Реймер
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