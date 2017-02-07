Глава Беловского района проехался на лыжах со студентами

45 просмотров

Студентческий снежный десант продолжает освобождать от сугробов отдаленные поселки и деревни области. Причём парни и девушки, не только наводят порядок, но организовывают досуг местных мальчишек и девчонок. Культурная и спортивная программы - насыщенные. А в Беловском районе бойцы снежного десанта совершили переход на лыжах из одного поселка в другой. Инициативу ребят поддержал глава района Владимир Астафьев, который тоже встал на лыжи. Подробности – в сюжете Анастасии Улановой.



