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В Кузбассе продолжается борьба с «зацеперами»

7 Фев. 2017, 13:17
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ГАИ на железной дороге. В Прокопьевске инспекторы проводят рейды у трамвайных путей и переездов. Цель - напомнить пешеходам элементарные правила безопасного пересечения рельсов. Зачастую люди, переходят железнодорожные пути в неположенных местах, рискуют собственной жизнью и жизнями других участников дорожного движения. инспекторы таких нарушителей штрафуют и выдают особые памятки. Особе внимание зацеперам. Как правило, это молодые люди ради адреналина цепляются за вагоны поездов и трамваев.  Пешеходам рассказывают, к каким последствиям может привести такие опасные шалости.

 

 


Тэги: ГИБДД, железная дорога, Прокопьевск
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