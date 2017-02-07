В Кузбассе продолжается борьба с «зацеперами»

32 просмотра

ГАИ на железной дороге. В Прокопьевске инспекторы проводят рейды у трамвайных путей и переездов. Цель - напомнить пешеходам элементарные правила безопасного пересечения рельсов. Зачастую люди, переходят железнодорожные пути в неположенных местах, рискуют собственной жизнью и жизнями других участников дорожного движения. инспекторы таких нарушителей штрафуют и выдают особые памятки. Особе внимание зацеперам. Как правило, это молодые люди ради адреналина цепляются за вагоны поездов и трамваев. Пешеходам рассказывают, к каким последствиям может привести такие опасные шалости.



