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Губернатор Кузбасса взял дело о пропавшем школьнике под личный контроль

7 Фев. 2017, 13:54
96 просмотров

Руководитель Кемеровской области Аман Тулеев взял под личный контроль дело о 10-летнем мальчике Руслане Чурине, пропавшем в Тайге 6 февраля.

Губернатор поручил полиции, подразделениям МЧС, другим ответственным лицам активизировать поиски ребёнка, используя все доступные силы и ресурсы.  

В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», расследование продолжается.  Руслан Чурин  отправился в школу, но там он не появился и домойне пришёл, напомнили в полиции области.

 


Тэги: Кузбасс, губернатор, Аман Тулеев, пропал школьник, Тайга
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