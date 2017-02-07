Губернатор Кузбасса взял дело о пропавшем школьнике под личный контроль

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Руководитель Кемеровской области Аман Тулеев взял под личный контроль дело о 10-летнем мальчике Руслане Чурине, пропавшем в Тайге 6 февраля.

Губернатор поручил полиции, подразделениям МЧС, другим ответственным лицам активизировать поиски ребёнка, используя все доступные силы и ресурсы.

В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», расследование продолжается. Руслан Чурин отправился в школу, но там он не появился и домойне пришёл, напомнили в полиции области.



