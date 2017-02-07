За кемеровскими дорогами будет следить квадрокоптер

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Мэр областной столицы Илья Середюк поставил задачу перед Центром организации дорожного движения проработать вопрос о приобретении мобильных средств слежения за ситуацией на городских дорогах города. Речь идёт о квадрокоптере и передвижной дорожной лаборатории.

В ЦОДД напомнили, что в минувшем году специалисты представили более 300 схем организации дорожного движения, в том числе и изменение режимов работы светофоров. Количество аварий удалось сократить в два раза.









