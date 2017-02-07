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Жителей Кузбасса приглашают отдохнуть на Танае

7 Фев. 2017, 14:47

Устроить себе отличный отдых можно, не выезжая за пределы родного края. Победительница нашего конкурса "Сделано в СССР" - Дарья Маслакова  выбрала Танай. Один из лучших санаториев в Кузбассе - наш партнёр. Здесь мастерски  используют  уникальные методы для  профилактики и лечения  различных заболеваний. Кроме того, в пределах комплекса «Танай» действует семь горнолыжных трасс европейского уровня и различной степени сложности. Профессиональные инструкторы  помогут научиться не только виртуозному фристайлу, но и прежде всего - безопасному катанию. А вот для желающих расслабиться действует релакс- программа. Массаж, бассейн и фито-бочка на алтайских травах.

 


Тэги: Кузбасс, Танай
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