Жителей Кузбасса приглашают отдохнуть на Танае

Устроить себе отличный отдых можно, не выезжая за пределы родного края. Победительница нашего конкурса "Сделано в СССР" - Дарья Маслакова выбрала Танай. Один из лучших санаториев в Кузбассе - наш партнёр. Здесь мастерски используют уникальные методы для профилактики и лечения различных заболеваний. Кроме того, в пределах комплекса «Танай» действует семь горнолыжных трасс европейского уровня и различной степени сложности. Профессиональные инструкторы помогут научиться не только виртуозному фристайлу, но и прежде всего - безопасному катанию. А вот для желающих расслабиться действует релакс- программа. Массаж, бассейн и фито-бочка на алтайских травах.



