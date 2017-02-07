Губернатор порекомендовал кемеровский опыт привлечения осуждённых к уборке снега

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На селекторном совещании губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отметил, что кемеровский опыт, когда к уборке снега, привлекают осуждённых к исправительным работам, использовать и в других территориях области. Под конвоем каждый день выходят 30 человек. Власти города заключили договор с ГУФСИН, который обеспечивает работников горчим питанием, а город платит зарплату по 12 тысяч. Число задействованных в таких работах вскоре вырастет на 60 человек. Губернатор поручил внедрить практику. привлечения сил осужденных к уборке снега во всех территориях области

- Это большое подспорье, - прокомментировал губернатор.

Нынешней зимой в Кемеровской области выпало рекордное количество снега. Коммунальщики чистят улицы в круглосуточном режиме, также к уборке снега привлекают студентов и представителей общественных организаций.



