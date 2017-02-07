Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
7 Февраля 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
← 2016
Версия для печати

Губернатор порекомендовал кемеровский опыт привлечения осуждённых к уборке снега

7 Фев. 2017, 16:32
10 просмотров

На селекторном совещании губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отметил, что кемеровский опыт, когда к уборке снега, привлекают осуждённых к исправительным работам, использовать и в других территориях области. Под конвоем каждый день выходят 30 человек. Власти города заключили договор с ГУФСИН,  который обеспечивает работников горчим питанием, а город платит зарплату по 12 тысяч. Число задействованных в таких работах вскоре  вырастет на 60 человек.  Губернатор поручил внедрить практику. привлечения сил осужденных к уборке снега во всех территориях области  

- Это большое подспорье, - прокомментировал губернатор.       

Нынешней зимой в Кемеровской области выпало рекордное количество снега. Коммунальщики чистят улицы в круглосуточном режиме, также к уборке снега привлекают студентов и представителей общественных организаций.

 


Тэги: Кузбасс, Аман Тулеев, селектор, уборка снега
Все новости раздела «Общество»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица