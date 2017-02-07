Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
7 Февраля 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
← 2016
Версия для печати

Губернатор назвал УК Кемерова, которые плохо чистят снег

7 Фев. 2017, 16:42
92 просмотра

Аман Тулеев подверг критике несколько управляющих компаний областной столицы, руководство которых не выполняет задачи по уборке снега. Об этом он заявил на областном селекторном совещании по подготовке к весеннему паводку.  

УК «Радуга» (директор Виктор Клименко) ,  УК«Кемеров-Сити»(Евгений Голосов) и «РЭУ-9» директор Татьяна Епанишникова  не справляются с уборкой снега. Санкции к нерадивым управляющим компаниям могут быть вплоть до увольнения. Тех же, кто добросовестно выполняет свою работу нужно наградить, сказал Аман Тулеев. Он отметил, что если не убирать снег, то талые воды могут подтапливать фундаменты, погребы и подвалы, что очень опасно.

Напомним, за плохую уборку снега губернатор раскритиковал главу Мариинска, отметив, что жители города жалуются на заснеженные дороги и узкую проезжую часть.   


Тэги:
Все новости раздела «Общество»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица