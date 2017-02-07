Губернатор назвал УК Кемерова, которые плохо чистят снег

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Аман Тулеев подверг критике несколько управляющих компаний областной столицы, руководство которых не выполняет задачи по уборке снега. Об этом он заявил на областном селекторном совещании по подготовке к весеннему паводку.

УК «Радуга» (директор Виктор Клименко) , УК«Кемеров-Сити»(Евгений Голосов) и «РЭУ-9» директор Татьяна Епанишникова не справляются с уборкой снега. Санкции к нерадивым управляющим компаниям могут быть вплоть до увольнения. Тех же, кто добросовестно выполняет свою работу нужно наградить, сказал Аман Тулеев. Он отметил, что если не убирать снег, то талые воды могут подтапливать фундаменты, погребы и подвалы, что очень опасно.

Напомним, за плохую уборку снега губернатор раскритиковал главу Мариинска, отметив, что жители города жалуются на заснеженные дороги и узкую проезжую часть.



