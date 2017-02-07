Новокузнецкие коммунальщики выбрасывали снег на детскую площадку

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В вопиющем факте сообщил 6 февраля губернатор Аман Тулеев на областном селекторном совещании по подготовке к весеннему паводку. Руководитель Кемеровской области сказал, что в Новокузнецке УК «Титан» (директор Павел Красков), снег от дома по адресу проспект Кузнецкстроевский, 23 не вывезла, а просто вывалила на детскую игровую площадку.

Складировать снег на детских площадках приспособилась и УК «МУК» Междуреченска (директор Виктор Губарев), на её обслуживании находится дом №35 по ул. Ермака. Кстати, высота сугробов там более 2,5 метра.



