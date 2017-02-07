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В Кузбасс приедут горноспасатели из 22 стран мира

7 Фев. 2017, 17:25
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Во вторник, 7 февраля на областном селекторном совещании по подготовке к весеннему паводку  стало известно, что в сентябре этого года в Новокузнецке состоится VIII Международная горноспасательная конференция. В Новокузнецк съедутся представители 22 стран с высокоразвитой горной промышленностью. Напомним, в Новокузнецке работает Национальный аэромобильный спасательный учебно-тренировочный центр подготовки горноспасателей и шахтёров.В  есть учебные аудитории и компьютерные классы, несколько конференц-залов, а также залы с интерактивным 3D-оборудованием. Оно позволяет  моделировать на компьютере  различные аварийные ситуации под землёй.   

Фото: МЧС по Кемеровской области 


Тэги: Кузбасс, Новокузнецк, спасатели, конференция
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