В Кузбасс приедут горноспасатели из 22 стран мира

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Во вторник, 7 февраля на областном селекторном совещании по подготовке к весеннему паводку стало известно, что в сентябре этого года в Новокузнецке состоится VIII Международная горноспасательная конференция. В Новокузнецк съедутся представители 22 стран с высокоразвитой горной промышленностью. Напомним, в Новокузнецке работает Национальный аэромобильный спасательный учебно-тренировочный центр подготовки горноспасателей и шахтёров.В есть учебные аудитории и компьютерные классы, несколько конференц-залов, а также залы с интерактивным 3D-оборудованием. Оно позволяет моделировать на компьютере различные аварийные ситуации под землёй.

Фото: МЧС по Кемеровской области



