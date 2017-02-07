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Предприятиям Кузбасса предложили заняться благоустройством городов

7 Фев. 2017, 17:45
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На областном селекторном совещании по подготовке к весеннему паводку  губернатор Кузбасса Ааман Тулеев предложил привлекать к уборке снега и мусора  предприятия промышленности, торговли и учреждения социальной сферы. Предприятия могут заключить с городским властями договоры и соглашения, и таким образом, закрепить за собой  свой участок.   

- На этих участках предприниматели помогут зимой убирать снег, весной – готовиться к паводку, летом – обеспечить чистоту, осенью – подготовиться к зиме, - сказал Аман Тулеев.

Отмечается, что в Кузбассн много  ответственных  руководителей, взявших на себя заботу о городских территориях. 

  • В Кемерове это «Кузбасская энергосетевая компания» (гендиректор Петр Куруч), 

  • ОАО «КОКС» (управляющий директор Борис Булаевский), 

  • АО «СДС АЗОТ» (гендиректор Игорь Безух), 

  • Кузбасское территориальное управление Западно-Сибирской железной дороги (замначальника Сергей Макаренко), 

  • Кузбасский филиал ОАО «Сибирская генерирующая компания (директор Юрий Шейбак). 

  • Компания «Кузбассразрезуголь» (гендиректор Сергей Парамонов): обустроили в Кемерове сквер имени Льва Резникова, построили фонтан и ухаживают за ними.

  • «Кемеровопромстрой» (гендиректор Борис Горобцов) – построили Сквер строителей в Лесной Поляне.

В Новокузнецке: 

АО «РУСАЛ Новокузнецк» (управляющий директор Виктор Жирнаков):помогают в благоустройстве части Кузнецкого района, 

АО «Кузнецкие ферросплавы» (генеральный директор Кристина Коренная) - благоустраивают часть Кузнецкого и Орджоникидзевского районов. 

Участвует в благоустройстве Новокузнецка и торгово-развлекательный центр «Планета» (исполнительный директор Наталья Вара). 

В Ленинске-Кузнецком, Киселевске помогает обустроить городскую среду компания «СУЭК» (генеральный директор Владимир Рашевский, гендиректор ОАО «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев). 

 


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