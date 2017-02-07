В Кузбассе состоялся ЕГЭ для родителей

Сегодня в 50 регионах России в том числе и Кузбассе прошел родительский Единый государственный экзамен по русскому языку. Никакого отличия от штатного школьного ЕГЭ не было. Допуск на экзамен только после проверки металлодетектором – личные вещи, телефоны – все оставляется за порогом аудиторий. Далее - честная проверка знаний. Задания практически аналогичны тем, что будут составляться для школьников. Все работы тут же сканируют и отправляют в электронную базу. И уже там их проверят и поставят оценку.



