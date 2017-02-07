Кузбасский губернатор взял под личный контроль расследование гибели мальчика в Тайге

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В Тайге 6 февраля пропал 10-летний школьник, его искали сотрудники МВД, следователи, спасатели МЧС и неравнодушные горожане. Мрачные опасения подтвердились: тело ребёнка обнаружили в водоёме. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», расследование продолжается. Оно находится на личном контроле руководителя региона Амана Тулеева, сообщили в пресс-службе областной администрации.

- Допрошены местные жители, одноклассники, учителя. Отрабатывались на причастность к преступлению ранее судимые лица. С криминалистической техникой следователи проводили осмотры подвалов, чердаков, подъездов жилых домов, - сказали в Следкоме по региону. В ведомстве отметили, что водоём, где нашли тело, был искусственного типа и находился рядом с жилыми домами.





