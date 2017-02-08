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В Кузбассе после опоздания «скорой» к роженице возбудили уголовное дело

8 Фев. 2017, 12:00
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Ранее «Вести-Кузбасс» рассказывали о громкой истории, произошедшей в Кемерове в ночь на 1 января, когда к рожающей женщине на два с половиной часа опоздала «скорая». После этого уволили  главного врача Кемеровской станции скорой помощи Евгения Аверьянова, а дело получило широкий общественный резонанс. 

-  У жительницы областного центра начались преждевременные роды, она вызвала «скорую помощь». Однако в дороге автомобиль медицинской помощи сломался, бригада передала данную информацию фельдшеру по приему вызовов. Без уточнения информации о выполнении вызова он был перемещен в раздел «вызов отменен», - напомнили в Следственном комитете по Кемеровской области.

К женщине, когда муж уже сам принял роды, приехала другая бригада и отвезла женщину с малышом в больницу. Расследование этого ЧП продолжается, возбуждено уголовное дело по статье «халатность».


Тэги: Кемерово, скорая не приехала роженице
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