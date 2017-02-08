Сотрудник Кузбасского кардиоцентра премирован за красивую бороду

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Весьма необычно отмечают День российской науки в Кузбасском кардиоцентре. Здесь состоялась церемония награждения «Шнобелевской премией». Это пародия на самую престижную международную научную награду. «Шнобелевку» присуждают за необычные, остроумные и даже совсем бесполезные открытия и исследования, чтобы привлечь внимание людей к новым разработкам. Объявление списка лауреатов тоже несерьёзное. Обычно строгие учёные мужи переодеваются, надевают маски и клоунские носы, победителей встречают пуском бумажных самолётиков. Вот и кузбасские кардиологи решили у себя отметить тех, кто подходит к работе с юмором и отличился в течение года в той или иной сфере. Например, один из шнобелевских лауреатов кардиоцентра отмечен за наличие красивой бороды, а другой – за составление щепетильных отчётов.

Ольга Барбараш, директор НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний: «Юмор помогает работать, творить, анализировать, поскольку рутинные, ежедневные сложности , они всегда хороши, когда чередуются с юмором. Я считаю, что это очень серьёзный двигатель прогресса. Выделили те технологии и те научные исследования, которые имеют такую изюминку, где можно под призмой юмора увидеть и достаточно серьёзные исследования.



