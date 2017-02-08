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Сотрудник Кузбасского кардиоцентра премирован за красивую бороду

8 Фев. 2017, 12:15
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Весьма необычно отмечают День российской науки  в Кузбасском кардиоцентре. Здесь состоялась церемония награждения  «Шнобелевской премией».  Это пародия на самую престижную международную научную  награду. «Шнобелевку» присуждают за необычные, остроумные и даже совсем бесполезные открытия и исследования, чтобы привлечь внимание людей к новым разработкам.  Объявление списка лауреатов тоже  несерьёзное.  Обычно строгие учёные мужи переодеваются, надевают маски и клоунские носы, победителей встречают пуском бумажных самолётиков. Вот и кузбасские  кардиологи решили у себя отметить тех, кто  подходит к работе с юмором и отличился в течение года в той или иной сфере. Например, один из шнобелевских лауреатов  кардиоцентра отмечен за наличие красивой бороды, а другой – за составление щепетильных отчётов.   

 

Ольга Барбараш, директор НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний: «Юмор помогает работать, творить,  анализировать,  поскольку рутинные, ежедневные сложности , они всегда хороши, когда  чередуются  с юмором. Я считаю,  что это  очень серьёзный двигатель прогресса. Выделили те технологии и те научные исследования,  которые имеют такую изюминку, где можно под призмой юмора  увидеть и достаточно серьёзные исследования.  


Тэги: Шнобелевская премия, Кузбасский кардиоцентр
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