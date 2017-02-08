Кузбасских школьников оставили без интернета

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Добывать знания учат школьников Крапивинского района. Не через поисковые системы в интернете. Ребятам показывают, как работать с книгами: энциклопедиями и другими печатными источниками информации. В районной детской библиотеке состоялся краеведческий час под названием «Растительный и животный мир Кузбасса». Своеобразная подготовка к всероссийской проверочной работе. Используя только библиотечные книги ребятам предстояло за 15 минут подготовить ответ викторины о животных, населяющих Кузбасс.



