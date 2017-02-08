Студентам кузбасских вузов компенсировали плату за жильё

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Студенты кузбасских вузов в очередной раз получили компенсацию части арендной платы за жилье. Напомню, что эта льгота появилась три года назад,дополнив список таких мер поддержки кузбасской молодежи, как субсидии на оплату обучения , именные стипендии, льготный проезд и бюджетные ссуды на приобретение жилья. Только в 2016-ом на компенсацию платы за аренду квартир из областного бюджета было выделено около полумиллиона рублей. Студентам возмещается 20% стоимости арендованного жилья, но не более трех тысяч рублей.

Артур Чепкасов начальник департамента образования и науки Кемеровской области: «Мы регулярно каждый месяц выплачиваем эти средства. Я думаю хороший подарок сейчас студентам вот после каникул как раз к началу нового учебного семестра можно воспользоваться этими деньгами».



