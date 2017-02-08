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Студентам кузбасских вузов компенсировали плату за жильё

8 Фев. 2017, 12:32
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Студенты кузбасских вузов в очередной раз получили компенсацию части арендной платы за жилье. Напомню, что эта  льгота  появилась три года назад,дополнив  список таких мер поддержки кузбасской  молодежи, как  субсидии на оплату обучения , именные  стипендии, льготный проезд и бюджетные  ссуды  на приобретение жилья. Только в 2016-ом на компенсацию платы за аренду  квартир из областного бюджета было выделено около полумиллиона рублей. Студентам возмещается 20% стоимости арендованного жилья, но не более трех  тысяч  рублей.  

Артур Чепкасов  начальник департамента образования и науки Кемеровской области: «Мы регулярно каждый месяц выплачиваем эти средства. Я думаю хороший подарок сейчас студентам вот после каникул как раз к началу нового учебного семестра можно воспользоваться этими деньгами». 

 


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