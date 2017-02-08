Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
8 Февраля 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
← 2016
Версия для печати

В Москве скончался Борис Зубицкий

8 Фев. 2017, 15:46
100 просмотров

В среду, 8 февраля «Вести-Кузбасс» стало известно о том, что на 70-м году жизни скончался Борис Давыдович Зубицкий, уроженец Кемеровской области, в последние годы проживавший в российской столице.

Борис Зубицкий родился 16 декабря 1947 года в Кемерове в семье служащих. Окончил   Кемеровский коксохимический техникум в 1968 году.  Затем получил высшее образование: в 1974-м  завершил обучение в Кузбасском политехническом институте по специальности «Машины и аппараты химических производств», квалификация -  инженера-механика

В конце 60-х пришёл работать на Кемеровский коксохимический завод. На предприятии Зубицкий прошёл путь слесаря-ремонтника до гендиректора коксохимического предприятия. Этот пост он занял в 1995 году.

Борис Давыдович занимался и политической деятельностью. Так, с января 2000 года он был депутатом Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации. Спустя четыре года стал заместителем председателя комитета ГД по экономике, предпринимательству и туризму.

Награждён Орденом Почета, Орденом Дружбы. За особый вклад в развитие Кузбасса награжден медалями 1-й, 2-й, 3-й степени и медалью «За служение Кузбассу». 

По данным «Форбс», Борис Зубицкий выходил в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России 2016, его состояние  оценивается в 350 миллионов долларов.  

Был женат,  воспитал двух сыновей.

Материал подготовлен по информации из открытых источников

Фото: Google Images


Тэги: Кузбасс, Кокс, Борис Зубицкий, Москва
Все новости раздела «Общество»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица