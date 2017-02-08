В Москве скончался Борис Зубицкий

В среду, 8 февраля «Вести-Кузбасс» стало известно о том, что на 70-м году жизни скончался Борис Давыдович Зубицкий, уроженец Кемеровской области, в последние годы проживавший в российской столице.

Борис Зубицкий родился 16 декабря 1947 года в Кемерове в семье служащих. Окончил Кемеровский коксохимический техникум в 1968 году. Затем получил высшее образование: в 1974-м завершил обучение в Кузбасском политехническом институте по специальности «Машины и аппараты химических производств», квалификация - инженера-механика

В конце 60-х пришёл работать на Кемеровский коксохимический завод. На предприятии Зубицкий прошёл путь слесаря-ремонтника до гендиректора коксохимического предприятия. Этот пост он занял в 1995 году.

Борис Давыдович занимался и политической деятельностью. Так, с января 2000 года он был депутатом Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации. Спустя четыре года стал заместителем председателя комитета ГД по экономике, предпринимательству и туризму.

Награждён Орденом Почета, Орденом Дружбы. За особый вклад в развитие Кузбасса награжден медалями 1-й, 2-й, 3-й степени и медалью «За служение Кузбассу».

По данным «Форбс», Борис Зубицкий выходил в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России 2016, его состояние оценивается в 350 миллионов долларов.

Был женат, воспитал двух сыновей.

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