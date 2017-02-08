Дороги в Кемерове будут ремонтировать местные подрядчики

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Об этом рассказал глава города, Илья Середюк, на совещание с городскими службами, посвящённом реализации в Кемерове федеральной программы «Безопасные и качественные дороги России». Оно состоялось сегодня, 8 февраля.

Эта программа будет реализована в несколько этапов: первый - в ближайшие 2 года, второй запланирован на 2019 — 2021 годы, а третий – на 2022 — 2025 годы.

За это время городские власти планируют привести в порядок минимум 85% дорог. Всего на эти цели из бюджетов разных уровней выделят порядка 13 миллиардов рублей. Акцент сделают на ремонте оживлённых магистралей, дорог с высокой изношенностью полотна и участков, на которых ранее часто делался ямочный ремонт.



