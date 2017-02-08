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Кемеровчане проконтролируют ремонт городских дорог

8 Фев. 2017, 16:10
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Контроль за качеством реализации программы власти хотят доверить в том числе горожанам. Помимо участия в общественных слушаниях, кемеровчан призывают сообщать о проблемах и своих идеях по благоустройству в официальный канал мэрии в Telegram. Также будет создан из профессионалов дорожной отрасли, которые выступят в роли консультантов. 
Проведение работ доверят кемеровским компаниям.

«Мы сторонники того, чтобы работали местные подрядчики. Подрядчики, расположенные в отдалённых территориях, не смогут справиться с этой программой, потому что для асфальтирования нужен горячий асфальт. Из дальней точки он не доедет, и просто превратится в комок. Поэтому здесь могут работать подрядчики, расположенные вблизи города Кемерово или непосредственно в нём», - пояснил мэр. 

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Тэги: Кемерово, дороги, Илья Середюк
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