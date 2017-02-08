Мэр Кемерова назвал улицы, которые ждёт ремонт
Глава областной столицы Илья Середюк провёл расширенное совещание, где обсуждались вопросы реализации программы «Безопасные и качественные дороги России». Её реализуют в несколько этапов: первый - в ближайшие 2 года, второй запланирован на 2019 — 2021 годы, а третий – на 2022 — 2025 годы. За это время городские власти планируют привести в порядок минимум 85% дорог. Контролировать процесс ремонта дорог будут в том числе и сами горожане. Илья Середюк подробно остановился на списке улиц, где в этом году состоится реконструкция.
- Объекты дорожного ремонта были отобраны по следующим критериям: высокий износ покрытия, наличие колейности, ямочности, трещин, высокая интенсивность движения, в том числе и маршрутов городского пассажирского транспорта, - отметили в мэрии.
· Кузнецкий от просп. Ленина до ул. Автозаводской;
· Ленина от ул. Соборная до ул. Терешковой;
· Терешковой от просп. Шахтёров до просп. Октябрьского, включая развязки;
· Тухачевского от просп. Ленина до въезда в город;
· Весенняя от ул. Притомская набережная до ул. Д. Бедного;
· Притомский от бульв. Строителей до пр. Октябрьский, 2А;
· бульвар Строителей от Притомский до ул. Марковцева;
· просп. Кузнецкий от ул. 2–ая Камышинская до ул. Центральная;
· ул. Красная от просп. Советский до ул. Притомская Набережная;
· ул. Центральная от просп. Кузнецкий до ул. Баха;
· ул. Стройотрядовская от ул. Ворошилова до бульв. Строителей;
· ул. Арочная от ул. Красная до ул. Орджоникидзе;
· ул. Орджоникидзе от ул. Арочная до пл. Советов;
· ул. Демьяна Бедного;
· ул. 50 лет Октября от просп. Советский до просп. Ленина;
· просп. Ленинградский от просп. Московского до просп. Ленина;
· просп. Октябрьский от просп. Притомский до просп. Комсомольский;
· ул. Лесная, ул. Бийская, ул. Алтайская;
· ул. Автозаводская от просп. Кузнецкий до ул. Базовая;
· ул. Баха от ул. Спасская до ул. Массальская;
· ул. Спасская от ул. Баха до ул. Учительская;
· ул. Артельная от ул. Горноспасательная до пер. Клубный;
· ул. Нахимова от ул. Ракитянского до поста ГИБДД;
· ул. Ракитянского от ул. Антипова до ул. Узкоколейная;
· Легковая дорога в Кировский район (ул. Григорьева, ул. Джамбула, ул. Тельмана);
· Автодорога от знака «Кедровский поворот» до ул. Торговая;
· ул. Васильева от ул. 50 лет Октября до ул. Мичурина;
· ул. Спортивная от ул. Соборная до ул. Суховская;
· ул. Гагарина от ул. Соборная до Телецентра;
· ул. 4-ая Цветочная;
· ул. Каменская от ул. Гагарина до ул. Сибиряков – Гвардейцев;
· ул. Рабочая от ул. Красноармейская до ул. Короткая.