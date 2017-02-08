Мэр Кемерова назвал улицы, которые ждёт ремонт

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Глава областной столицы Илья Середюк провёл расширенное совещание, где обсуждались вопросы реализации программы «Безопасные и качественные дороги России». Её реализуют в несколько этапов: первый - в ближайшие 2 года, второй запланирован на 2019 — 2021 годы, а третий – на 2022 — 2025 годы. За это время городские власти планируют привести в порядок минимум 85% дорог. Контролировать процесс ремонта дорог будут в том числе и сами горожане. Илья Середюк подробно остановился на списке улиц, где в этом году состоится реконструкция.

- Объекты дорожного ремонта были отобраны по следующим критериям: высокий износ покрытия, наличие колейности, ямочности, трещин, высокая интенсивность движения, в том числе и маршрутов городского пассажирского транспорта, - отметили в мэрии.



· Кузнецкий от просп. Ленина до ул. Автозаводской; · Ленина от ул. Соборная до ул. Терешковой; · Терешковой от просп. Шахтёров до просп. Октябрьского, включая развязки; · Тухачевского от просп. Ленина до въезда в город; · Весенняя от ул. Притомская набережная до ул. Д. Бедного; · Притомский от бульв. Строителей до пр. Октябрьский, 2А; · бульвар Строителей от Притомский до ул. Марковцева; · просп. Кузнецкий от ул. 2–ая Камышинская до ул. Центральная; · ул. Красная от просп. Советский до ул. Притомская Набережная; · ул. Центральная от просп. Кузнецкий до ул. Баха; · ул. Стройотрядовская от ул. Ворошилова до бульв. Строителей; · ул. Арочная от ул. Красная до ул. Орджоникидзе; · ул. Орджоникидзе от ул. Арочная до пл. Советов; · ул. Демьяна Бедного; · ул. 50 лет Октября от просп. Советский до просп. Ленина; · просп. Ленинградский от просп. Московского до просп. Ленина; · просп. Октябрьский от просп. Притомский до просп. Комсомольский; · ул. Лесная, ул. Бийская, ул. Алтайская; · ул. Автозаводская от просп. Кузнецкий до ул. Базовая; · ул. Баха от ул. Спасская до ул. Массальская; · ул. Спасская от ул. Баха до ул. Учительская; · ул. Артельная от ул. Горноспасательная до пер. Клубный; · ул. Нахимова от ул. Ракитянского до поста ГИБДД; · ул. Ракитянского от ул. Антипова до ул. Узкоколейная; · Легковая дорога в Кировский район (ул. Григорьева, ул. Джамбула, ул. Тельмана); · Автодорога от знака «Кедровский поворот» до ул. Торговая; · ул. Васильева от ул. 50 лет Октября до ул. Мичурина; · ул. Спортивная от ул. Соборная до ул. Суховская; · ул. Гагарина от ул. Соборная до Телецентра; · ул. 4-ая Цветочная; · ул. Каменская от ул. Гагарина до ул. Сибиряков – Гвардейцев; · ул. Рабочая от ул. Красноармейская до ул. Короткая.



