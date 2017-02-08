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Мэр Кемерова назвал улицы, которые ждёт ремонт

8 Фев. 2017, 17:00
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Глава областной столицы Илья Середюк провёл расширенное совещание, где обсуждались вопросы реализации программы «Безопасные и качественные дороги России». Её реализуют в несколько этапов: первый - в ближайшие 2 года, второй запланирован на 2019 — 2021 годы, а третий – на 2022 — 2025 годы. За это время городские власти планируют привести в порядок минимум 85% дорог. Контролировать процесс ремонта дорог будут в том числе и сами горожане. Илья Середюк подробно остановился на списке улиц, где в этом году состоится реконструкция. 

- Объекты дорожного ремонта были отобраны по следующим критериям: высокий износ покрытия, наличие колейности, ямочности, трещин, высокая интенсивность движения, в том числе и маршрутов городского пассажирского транспорта, - отметили в мэрии.  

·        Кузнецкий от просп. Ленина до ул. Автозаводской;

·        Ленина от ул. Соборная до ул. Терешковой;

·        Терешковой от просп. Шахтёров до просп. Октябрьского, включая развязки;

·        Тухачевского от просп. Ленина до въезда в город;

·        Весенняя от ул. Притомская набережная до ул. Д. Бедного;

·        Притомский от бульв. Строителей до пр. Октябрьский, 2А;

·        бульвар Строителей от  Притомский до ул. Марковцева;

·         просп. Кузнецкий от ул. 2–ая Камышинская до ул. Центральная;

·         ул. Красная от просп. Советский до ул. Притомская Набережная;

·         ул. Центральная от просп. Кузнецкий до ул. Баха;

·         ул. Стройотрядовская от ул. Ворошилова до бульв. Строителей;

·         ул. Арочная от ул. Красная до ул. Орджоникидзе;

·         ул. Орджоникидзе от ул. Арочная до пл. Советов;

·         ул. Демьяна Бедного;

·         ул. 50 лет Октября от просп. Советский до просп. Ленина;

·         просп. Ленинградский от просп. Московского до просп. Ленина;

·         просп. Октябрьский от просп. Притомский до просп. Комсомольский;

·         ул. Лесная, ул. Бийская, ул. Алтайская;

·         ул. Автозаводская от просп. Кузнецкий до ул. Базовая;

·         ул. Баха от ул. Спасская до ул. Массальская;

·         ул. Спасская от ул. Баха до ул. Учительская;

·         ул. Артельная от ул. Горноспасательная до пер. Клубный;

·         ул. Нахимова от ул. Ракитянского до поста ГИБДД;

·         ул. Ракитянского от ул. Антипова до ул. Узкоколейная;

·         Легковая дорога в Кировский район (ул. Григорьева, ул. Джамбула, ул. Тельмана);

·         Автодорога от знака «Кедровский поворот» до ул. Торговая;

·         ул. Васильева от ул. 50 лет Октября до ул. Мичурина;

·         ул. Спортивная от ул. Соборная до ул. Суховская;

·         ул. Гагарина от ул. Соборная до Телецентра;

·         ул. 4-ая Цветочная;

·         ул. Каменская от ул. Гагарина до ул. Сибиряков – Гвардейцев;

·         ул. Рабочая от ул. Красноармейская до ул. Короткая.


Тэги: Илья Середюк, ремонт дорог, Кемерово
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