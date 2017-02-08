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ГТРК "Кузбасс" и Good Line запустили совместный проект

8 Фев. 2017, 17:18
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Теперь мы видим всё. В эти минуты в редакции программы "Вести-Кузбасс" запускается в работу специальная видеостена, диагональю почти 4 метра. С её помощью мы сможем следить за ситуацией в областном центре в режиме реального времени 24 часа в сутки. Онлайн-трансляция будет вестись с 18 уличных видеокамер, которые в самых оживлённых частях города установил лидер интернет-рынка области GoodLine. Договор о сотрудничестве подписали основатель компании Вячеслав Петров и директор ГТРК «Кузбасс» Андрей Андреев. ДТП, пробки, пожары и другие происшествия не останутся без нашего, а значит и вашего внимания.

 

Вячеслав Петров, основатель компании Good Line: Очень приятно и здорово, что наш такой социальный проект, реализованный компанией Good Line и  региональный сайт Кузбасса A42.RU. Дорожные камеры стал востребованный у людей. Десятки тысяч кузбассовцев пользуются этим сервисом, а тысячи регулярно скачивают в случае какой-то проблемы, ДТП скачивают видеоматериал с наших камер. И вот сейчас очень круто, что телезрители телеканала ГТРК будут в прямом эфире иметь такую интерактивную возможность видеть картины с улиц и дорог нашего города. В городе Кемерове 18, по области почти 60. Мы планируем довести в ближайшее время до ста и думаю, что для телеканала ГТРК будет интересна картина, как для областного канала со всей области. 

Андрей Андреев, директор ГТРК "Кузбасс": Для главных теленовостей Кузбасса очень важно, когда город весь как на ладони, пока только город. И мы живём в эпоху, которой называют информационной, и очень важно, чтобы информация была честной. Что может быть честнее картинки. Там ничего не надо придумывать. Что видишь, то видишь.

 


Тэги: Кузбасс, ГТРК Кузбасс, Good Line
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