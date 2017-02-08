Кузбасские власти подписали соглашение с химическими холдингом

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Сегодня в администрации области подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с химическим холдингом. Подобная практика взаимодействия с крупным бизнесом для Кузбасса - традиция, которая существует с 2001 года. Подписанные соглашения гарантируют региону: налоговые поступления в бюджет, ежегодное увеличение зарплаты рабочим, содействие промышленников в реализации областных проектов и программ помощи ветеранам и социально незащищенным слоям населения, а так же в подготовке к областному дню шахтеров. подробнее в наших следующих выпусках.



