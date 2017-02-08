В Кузбасском кардиоцентре вручили "Шнобелевскую премию"

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Сегодня - День российской науки. Этот праздник указом президента был учрежден в 1999г. 8-е февраля дата исторически символичная. В этот день в 1724 году Петр первый издал указ об основании Академии наук. Необычно и весело праздник отметили в Кузбасском кардиоцентре. Сотрудники НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний впервые получали «шнобелевскую премию». Это - пародия на самую престижную международную научную награду. «Шнобелевку» присуждают за необычные, остроумные и даже совсем бесполезные открытия и исследования. Чем же отличились кузбасские учёные-кардиологи? в сюжете Марины Грушиной.



