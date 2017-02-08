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Кузбасский губернатор выступил за смертную казнь для насильников и убийц детей

8 Фев. 2017, 18:50
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Руководитель Кемеровской области  обратился к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации от Кузбасса с просьбой принять активное участие в разработке законопроекта, который ужесточит ответственность для убийц детей и педофилов.

- В России смертная казнь запрещена, но, на мой взгляд, ее нужно применять для насильников и убийц детей, - заявил Аман Тулеев.     

Позиция губернатора Кузбасса за ужесточение наказания за страшные преступления, совершенные с особым цинизмом и жестокостью, всегда была непримиримой. В подобных случаях необходима отмена моратория на смертную казнь, считает Аман Тулеев. Кроме того, он неоднократно выступал за то, чтобы  публичная смертная казнь была и для наркоторговцев и террористов.

Нынешней зимой регион потрясло убийство 12-летней девочки в Новокузнецке. Расследование шло под личным контролем губернатора, напоминают в пресс-службе обладминистрации.   


Тэги: Кузбасс, смертная казнь, губернатор
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