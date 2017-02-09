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Известный продюсер поддержал Тулеева в идее отмены смертной казни для педофилов и убийц детей

9 Фев. 2017, 12:09
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Ранее «Вести-Кузбасс» сообщали о том, что губернатор Кемеровской области выступил за отмену моратория на смертную казнь для педофилов и убийц детей. Аман Тулеев обратился к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации от Кузбасса с просьбой принять активное участие в разработке законопроекта, который ужесточит ответственность за циничные и жестокие преступления.

Инициативу  главы Кузбасса поддержал известный продюсер, многодетный отец Иосиф Пригожин

-  Двумя руками поддерживаю Амана Тулеева. Только страх может заставить людей задуматься. Безнаказанность порождает беззаконие. Толерантность приводит людей к наглости. Доброта воспринимается насильниками за слабость. У людей, убивающих и насилующих беззащитных детей, – нарушение психики. И прятать их от родственников жертв в тюрьме нет никакого смысла. Эти недочеловеки должны знать, что если он сделает такое, то ему будет больно и страшно. Я за жестокую смерть для негодяев, чтобы другой негодяй знал что с ним будет, - сообщил Иосиф Пригожин изданию «Московский Космомолец»


Тэги: Кузбасс, отмена смертной казни, Иосиф Пригожин, Аман Тулеев
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