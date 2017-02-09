Илья Середюк рассказал о памятных монетах к 100-летю Кемерова

Мэр областной столицы Илья Середюк на своей странице в социальной Сети рассказал, что к вековому юбилею Кемерова, который город отметит в следующем году, выпустят памятные монеты.

- Достигнута договоренность с Центробанком России о выпуске памятных монет из драгоценных металлов. Сейчас разрабатывается образец реверса. Считаю, что такая монета будет отличным памятным подарком для каждого, кому близок и дорог наш город, - пишет мэр Кемерова.

Илья Середюк рассказал, что на юбилейных монетах может появиться изображение памятника Михайле Волкову, зданий администрации города и Главпочтамта или же площади с фонтаном перед Областным драматическим театром. Горожане тоже могут принять участие в обсуждении, делать это предлагается под хэштегом #кемерово100летмонета в социальных сетях.