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Илья Середюк рассказал о памятных монетах к 100-летю Кемерова

9 Фев. 2017, 12:20

Мэр областной столицы Илья Середюк на своей странице в социальной Сети рассказал, что к вековому юбилею  Кемерова, который город отметит в следующем году, выпустят памятные монеты.  

-  Достигнута договоренность с Центробанком России о выпуске памятных монет из драгоценных металлов. Сейчас разрабатывается образец реверса. Считаю, что такая монета будет отличным памятным подарком для каждого, кому близок и дорог наш город, - пишет мэр Кемерова.

Илья Середюк рассказал, что на юбилейных монетах может появиться изображение памятника Михайле Волкову,  зданий администрации города и Главпочтамта или же площади с фонтаном перед Областным драматическим театром. Горожане тоже могут принять участие в обсуждении, делать это предлагается  под  хэштегом #кемерово100летмонета в социальных сетях.

 

 


Тэги: Кемерово, Илья Середюк
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