Депутат Госдумы от Кузбасса поддержал ужесточение наказания для педофилов и убийц детей

Ужесточить наказания за циничные преступления в отношении несовершеннолетних. С таким обращением выступил Аман Тулеев. Он призвал депутатов Госдумы и членов Совета Федерации от Кузбасса принять активное участие в разработке законопроекта, который позволит жёстко наказывать педофилов и убийц детей. Его позиция всегда была непримиримой – для таких необходимо отменить мораторий на смертную казнь. Добавлю, это уже не первое его публичное высказывание о смертной казни в качестве наказания за тяжкие преступления. В частности, для террористов и торговцев наркотиками. Напомним, в январе в Кузбассе в кратчайшие сроки было раскрыто убийство 12-летней школьницы. Подозреваемый задержан и находится под стражей. Расследование страшного преступления шло под личным контролем губернатора.

Сегодня мы связались по телефону с депутатом Госдумы Антоном Горелкиным, чтобы узнать мнение парламентариев от Кузбасса о призыве Тулеева вернуть смертную казнь для педофилов.

Антон Горелкин, депутат Госдумы: «Сегодня действует президентский мораторий на смертную казнь. Депутаты государственной думы, нашей группы безусловно, поддержат обращение нашего народного губернатора. Такие в кавычках «люди» должны получать пожизненное наказание без права апелляции. И необходимо все же ввести федеральный реестр педофилов, чтобы те люди, которые отсидели по таким статьям, регистрировались полицией по месту жительства и вносились в этот публичный реестр. Отказ в регистрации или смена места жительства без уведомления, для них означало бы назад, за решетку. Такой федеральный реестр необходим. Такая работа в государственной думе на данный момент ведется, ведется работа над таким законопроектом. Усиление ответственности, на мой взгляд, назрело давно, и меня удивляет, почему эти законопроекты несколько тормозились. Губернатор абсолютно прав, это нужно сделать очень быстро, и прописать самые жёсткие меры».