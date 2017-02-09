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Депутат Госдумы от Кузбасса поддержал ужесточение наказания для педофилов и убийц детей

9 Фев. 2017, 12:54
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Ужесточить  наказания за циничные  преступления в отношении несовершеннолетних. С таким обращением выступил Аман Тулеев. Он призвал депутатов Госдумы и членов Совета Федерации от Кузбасса  принять активное участие в разработке законопроекта, который позволит жёстко наказывать педофилов и убийц детей.  Его позиция  всегда была непримиримой – для таких необходимо отменить мораторий на смертную казнь.  Добавлю, это уже не первое его публичное  высказывание  о смертной казни в качестве наказания за тяжкие преступления. В частности,  для террористов и торговцев наркотиками.  Напомним,  в январе в Кузбассе в кратчайшие сроки было раскрыто убийство 12-летней школьницы. Подозреваемый задержан и находится под стражей. Расследование страшного преступления шло под личным контролем губернатора.

 

 


Сегодня мы связались по телефону с депутатом Госдумы Антоном Горелкиным, чтобы узнать мнение парламентариев от Кузбасса о призыве Тулеева вернуть смертную казнь для педофилов.

Антон Горелкин, депутат Госдумы: «Сегодня действует президентский мораторий на смертную казнь. Депутаты государственной думы, нашей группы безусловно, поддержат обращение нашего народного губернатора. Такие в кавычках «люди» должны получать пожизненное наказание без права апелляции. И необходимо все же ввести федеральный реестр педофилов, чтобы те люди, которые отсидели по таким статьям, регистрировались полицией по месту жительства и вносились в этот публичный реестр. Отказ в регистрации или смена места жительства без уведомления, для них означало бы назад, за решетку. Такой федеральный реестр необходим. Такая работа в государственной думе на данный момент ведется, ведется работа над таким законопроектом. Усиление ответственности, на мой взгляд, назрело давно, и меня удивляет, почему  эти законопроекты несколько тормозились. Губернатор абсолютно прав, это нужно сделать очень быстро, и прописать самые жёсткие меры». 


Тэги: Кузбасс, Госдума, Антон Горелкин
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