В Кемерове в этом году отремонтируют более 30 дорог

Кемерове начнется реализация программы по развитию сети качественных и безопасных дорог. Она рассчитана до 2025 года и включает ремонт и реконструкцию основных магистралей. Уже в этом году будут отремонтированы 33 основные дороги областного центра. С подробностями Ольга Кислицына.

Именно так выглядит паспорт дороги. На карту нанесены основные участки для ремонта, предполагаемые места для установки светофоры и дорожные знаки. Программа по развитию безопасных и качественных дорог рассчитана до 2025 года. На ее финансирование направят свыше 12 млрд рублей, в том числе из федерального и областного бюджетов. По данным городских властей, сегодня в Областном центре только 31 процент дорог соответствует всем техническим характеристикам. Остальные требуют ямочного или капитального ремонта.

Илья Середюк, мэр Кемерова: «Это высокая изношенность, это наличие колейности, это большое количество ранее проведенного ямочного ремонта, это износ верхнего слоя покрытия, это те дороги, которые давно нуждаются в ремонте, т.е. участки, где проводился ремонт в предыдущие годы мы туда не включали, они находятся на гарантийном обслуживании +10.49 а мы выбирали в основном это магистрали, по которым ходят в основном, это высокозагруженные магистрали, по которым двигается большое количество автотранспорта, общественного транспорта, автобусы, троллейбусы.

Первый этап включает только ремонт дорог. Строительство и реконструкция запланированы на следующие годы. Пока в Кемерове приведут в порядок 33 дороги, среди них основные магистрали Областного центра - в их числе : проспект Притомский, Кузнецкий и Ленина, улицы Терешковой и Гагарина. Помимо ремонта асфальтового покрытия дорожники восстановят обочины, установят новые светофоры и дорожные знаки. Также планируется отремонтировать парковки и остановочные павильоны. Все работы должны завершиться к августу - к главному кузбасскому празднику – Дню шахтера.



