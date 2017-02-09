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Специалисты прогнозируют в Кузбассе сильный паводок

9 Фев. 2017, 13:24
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Зимняя уборка сейчас идет по всей области. Снег  не просто счищают с дорог и из дворов. Важно вывезти его за пределы населенных пунктов, чтобы весной все это снежное изобилие не превратило область в сибирскую Венецию.  Специалисты  прогнозируют сильный  паводок, и готовиться к нему нужно уже сейчас. В ближайшее время области  пройдут учения,  людям  раздадут  специальные  памятки и напомнят о необходимости  страховать  имущество. Кстати, сделать это надо до 1 апреля.   Сегодня   проведение  кампании  по страхованию  обсудили  в  администрации  региона.  В  Кузбассе  оказать   услуги  населению  готовы  сразу  12  страховых  организаций.  Тарифы  остались  на  прежнем  уровне,  а  всем  малоимущим  семьям,  где  доход  на  каждого члена семьи  ниже  прожиточного  минимума,  стоимость  страховки  компенсируют  за  счёт  бюджета.

 

Денис Шамгунов, заместитель губернатора: «В этом  году  необычайно  снежная  зима.  Осадков  выпало  в  полтора-два  раза  больше.  И  если  будет  резкое  потопление,  ожидается  очень  большой  паводок. И наша  задача  -  привлечь  внимание  населения,  чтобы  люди  как  можно  больше  об  этом  знали.  Когда  человеку  раз  говоришь,  два,  третий  раз  говоришь,  в  конце  концов  он  подумает,  да,  это,  действительно,  мне  выгодно,  придёт  и  застрахуется. Отрадно  отметить,  что  если,  допустим,  7-10  лет  назад  страховались  не  более  10 %  всего  имущества,  то  на  сегодня  почти  40 %  населения,  находящегося  в  зоне  подтопления,  возможного,  страхует  своё  жильё,  и  почти  100 %  муниципального  имущества  тоже  страхуется».


Тэги: паводок, Кузбасс, страхование
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