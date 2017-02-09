Специалисты прогнозируют в Кузбассе сильный паводок

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Зимняя уборка сейчас идет по всей области. Снег не просто счищают с дорог и из дворов. Важно вывезти его за пределы населенных пунктов, чтобы весной все это снежное изобилие не превратило область в сибирскую Венецию. Специалисты прогнозируют сильный паводок, и готовиться к нему нужно уже сейчас. В ближайшее время области пройдут учения, людям раздадут специальные памятки и напомнят о необходимости страховать имущество. Кстати, сделать это надо до 1 апреля. Сегодня проведение кампании по страхованию обсудили в администрации региона. В Кузбассе оказать услуги населению готовы сразу 12 страховых организаций. Тарифы остались на прежнем уровне, а всем малоимущим семьям, где доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума, стоимость страховки компенсируют за счёт бюджета.

Денис Шамгунов, заместитель губернатора: «В этом году необычайно снежная зима. Осадков выпало в полтора-два раза больше. И если будет резкое потопление, ожидается очень большой паводок. И наша задача - привлечь внимание населения, чтобы люди как можно больше об этом знали. Когда человеку раз говоришь, два, третий раз говоришь, в конце концов он подумает, да, это, действительно, мне выгодно, придёт и застрахуется. Отрадно отметить, что если, допустим, 7-10 лет назад страховались не более 10 % всего имущества, то на сегодня почти 40 % населения, находящегося в зоне подтопления, возможного, страхует своё жильё, и почти 100 % муниципального имущества тоже страхуется».



