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«Коместра-Страж»: спокойная жизнь за 500 рублей

9 Фев. 2017, 13:57
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Как защитить свой дом от неприятностей и сколько стоит спокойная жизнь? Для клиентов компании «Коместра-Страж» в среднем - 500 рублей  в месяц. Полный пакет страхования имущества от всех рисков, рассрочка платежей, индивидуальный подход и максимально быстрые выплаты возмещений – это не рекламный слоган компании, а реальный опыт людей, которым «Коместра-страж» помогла пережить самые неприятные моменты.  

Как защитить свой дом от неприятностей и сколько стоит спокойная жизнь? Для клиентов компании «Коместра-Страж» в среднем - 500 рублей  в месяц.  Полный пакет страхования имущества от всех рисков, рассрочка платежей, индивидуальный подход и максимально быстрые выплаты возмещений – это не рекламный слоган компании, а реальный опыт людей, которым «Коместра-страж» помогла пережить самые неприятные моменты. 

В ванной сорвало вентиль, и 8 часов к ряду, пока хозяева не вернулись с работы, со второго этажа лилась ледяная вода. В общей сложности 2 тысячи ведер. Затопило все.

Роза Лопатина, клиент «Коместра-Страж»: «Без света, без тепла  зимой.  И когда вечером поздно мы затопили камин. Мы вспомнили, о том, что мы застрахованы. Мы утром сразу позвонили, мы сотрудничаем с этой фирмой 8 лет. и ни разу не подводили. …я низко кланяюсь и после этого мы еще застраховали детей».

Супруги Андины за 20 минут остались без крыши над головой. Короткое замыкание проводки и деревянный дом сгорел полностью. Сейчас ждут, когда сойдет снег, чтобы построить новый сруб. «Коместра-Страж» полностью возместила ущерб.

Дмитрий Михайленко, заместитель начальника по имущественным видам страхования «Коместра-Страж»: Хороший коттедж стоимостью 5 млн, примерно 1,5 тысячи в месяц  будет стоимость страховки. У нас допускается рассрочка на 12 месяцев, для того, чтобы это не сильно ударяло по бюджету семьи. Стараемся, чтобы жилище было застраховано от всех рисков: будь то затопление, пожар, стихийное бедствие. То есть полный пакет рисков.

От беды не застрахован никто. Но можно застраховаться  от неприятных последствий. «Коместра-Страж» - на страже вашего спокойствия. 


Тэги: Коместра-Страж, страхование
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