В Кемерове вышла аудиокнига шорского поэта

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Сегодня в кемеровской областной специализированной библиотеке для незрячих и слабовидящих состоится презентация аудиокниги стихов и сказок шорского поэта – сказителя Степана Торбокова «Шория всюду со мной». Несколько лет назад пересматривая архив, сотрудники библиотеки выяснили, что в фонде нет адаптированных книг шорской поэзии и прозы. Поэтому сразу приступили к созданию специальных книг. Два года назад вышла в свет аудиокнига Сафрона Тотыша, а сегодня библиотекари решили порадовать читателей поэзией Степана Торбокова - представителя шорской литературы и поэзии.



