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На новых курсах кемеровчан научат готовить сыр

9 Фев. 2017, 14:44
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В Кемеровском государственном сельскохозяйственном институте 15 февраля начнет работу научно-экспериментальная лаборатория сыроделия.
  
 Здесь заработают курсы по сыроделию, приглашаются все желающие. Под руководством опытных фермеров-сыроделов и кураторов, студенты научатся готовить сыры по 30 технологиям. В программе занятия по изготовлению полутвердых, полумягких, рассольных, вытяжных и других сыров.

- Длительность обучения будет зависеть от выбранных технологий. – отметили в пресс-службе вуза. Уточнить все детали о курсах, где научат делать сыр,  можно по телефону 8(3842) 60-45-70. 

Фото: пресс-служба Кемеровского государственном сельскохозяйственного института
  



Тэги: Кемерово, сыр, курсы сыроделов
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