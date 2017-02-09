На новых курсах кемеровчан научат готовить сыр

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В Кемеровском государственном сельскохозяйственном институте 15 февраля начнет работу научно-экспериментальная лаборатория сыроделия.



Здесь заработают курсы по сыроделию, приглашаются все желающие. Под руководством опытных фермеров-сыроделов и кураторов, студенты научатся готовить сыры по 30 технологиям. В программе занятия по изготовлению полутвердых, полумягких, рассольных, вытяжных и других сыров.

- Длительность обучения будет зависеть от выбранных технологий. – отметили в пресс-службе вуза. Уточнить все детали о курсах, где научат делать сыр, можно по телефону 8(3842) 60-45-70.

Фото: пресс-служба Кемеровского государственном сельскохозяйственного института





