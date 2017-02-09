В Кузбассе состоялся губернаторский приём в честь Дня науки

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Тесное объединение образования, науки и производства! в Кузбассе эта тема стала главной на сегодняшнем губернаторском приёме, посвящённом Дню Российской науки. Здесь принимали поздравления ведущие научные силы области. В своей речи Аман Тулеев отметил, что недостатка в уникальных идеях в регионе нет. Во всех отраслях. Теперь главное - скорейшее промышленное внедрение опытных разработок. В качестве примера назвали глубокую переработку угля. Планируется, что в Анжеро-Судженске в ближайшее время появится завод по выпуску сорбентов. Кроме того, кемеровские учёные разработали технологию переработки шин большегрузных автомобилей. Из них можно делать топливо. Подробнее о губернаторском приеме в следующих выпусках - в сюжете Марины Грушиной.



