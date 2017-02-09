Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
9 Февраля 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
← 2016
Версия для печати

В Кузбассе состоялся губернаторский приём в честь Дня науки

9 Фев. 2017, 15:44
54 просмотра

Тесное объединение образования, науки и производства!  в Кузбассе эта тема стала главной на сегодняшнем губернаторском приёме, посвящённом Дню Российской науки.  Здесь принимали поздравления ведущие  научные силы области. В своей речи Аман Тулеев отметил, что  недостатка в уникальных идеях  в регионе нет.  Во всех отраслях. Теперь главное - скорейшее промышленное внедрение опытных разработок. В качестве примера назвали  глубокую переработку угля. Планируется, что в Анжеро-Судженске в ближайшее время появится  завод по выпуску сорбентов. Кроме того, кемеровские учёные разработали технологию переработки шин большегрузных автомобилей. Из них можно делать топливо. Подробнее о губернаторском приеме в следующих выпусках - в сюжете Марины Грушиной. 


Тэги: Кузбасс, День науки
Все новости раздела «Общество»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица