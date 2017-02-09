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Ведущие программы «Вести-Кузбасс» сдали ЕГЭ по русскому языку

9 Фев. 2017, 15:45
36 просмотров

Шанс блеснуть знаниями сегодня есть у сотрудников нашей телерадиокомпании. Сразу после этого выпуска мы сядем сдавать Единый госэкзамен по русскому языку. тесты уже доставлены, осталось пройти контроль и проверить насколько люди, ежедневно работающие со словом, помнят основные правила орфографии и пунктуации из школьной программы. О своих результатах и о том, как проходил родительский ЕГЭ в области смотрите в программе "Вести - Кузбасс, события недели". в субботу в 22:00 на канале "Россия-24", и в воскресенье на канале "Россия-1" в 10:20 утра.

  

 


Тэги: ЕГЭ, Вести-Кузбасс
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